Powell: Fed ihtiyaç olduğu sürece destek verecek
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Powell: Fed ihtiyaç olduğu sürece destek verecek

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, ihtiyaç olduğu sürece destek verebilmek için gereken tüm araçlara sahip olduğunu vurgulayacak.

Powell: Fed ihtiyaç olduğu sürece destek verecek
22.09.2020 07:56 | Son Güncelleme: 22.09.2020 08:00

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in, ihtiyaç olduğu sürece destek verebilmek için gereken tüm araçlara sahip olduğunu vurgulayacak.

Powell'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde bugün yapması beklenen konuşmanın notlarına göre, istihdam ve genel anlamda tüm ekonomi, ekonomide geleceğin yüksek düzeyde belirsizliği nedeniyle kriz öncesi düzeylerin altında bulunuyor. 

Powell'a göre, "Önümüzdeki, bizi geleceğe götürecek olan yol, virüsün kontrol altında tutulmasına ve hükümetin her düzeyinde alınan politika önlemlerine bağlı olacaktır."

Fed'in "ihtiyaç duyulduğu sürece" destek sağlamak için "tüm araçlarını" kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Powell'a göre, ABD ekonomisi koronavirüs salgınından tamamen kurtulacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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