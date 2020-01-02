Haberler » Spor » Potaya Ege damgası - Spor

Potaya Ege damgası

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nde (TBL) ilk yarının bitimine 2 hafta kala tüm Ege takımları şampiyonluk yarışında ve Play-Off hattında bulunuyor.

02.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:20
Potaya Ege damgası

TÜRKİYE Ligi'nde (TBL) ilk yarının bitimine 2 hafta kala tüm takımları şampiyonluk yarışında ve Play-Off hattında bulunuyor. Lige bu sezon yükselen Fethiye Belediyespor, 13 maçta 10 galibiyetle lider durumda. Şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Petkimspor, 9 galibiyetle rakibini ikinci sıradan takip ediyor. Balıkesirspor Büyükşehir Belediyespor'un 9 galibiyetle üçüncü basamakta yer aldığı ligde mütevazı bir takımla yola çıkmasına rağmen performansıyla alkışı hak eden Manisa Büyükşehir Belediyespor, 8 galibiyetle dördüncü sırada bulunuyor. 

Ligin yine iddialı takımlarından Akhisar Belediye Basketbol aynı galibiyet sayısıyla yedinci, bu sezon TBL'ye yükselen Ege ekiplerinden Bornova Belediyespor 7 galibiyetle sekizinci, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ise yine 7 galibiyetle dokuzuncu basamakta kendine yer buldu. Sezon sonunda puan tablosunda ilk sırayı elde eden takımın şampiyon olarak direkt ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseleceği ligde lideri takip eden 8 takım ise Play-Off oynayıp hedefine ulaşmaya çalışacak.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler