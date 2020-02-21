Potansiyel tedavide klinik testler 3 hafta sonra belli olacak
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Potansiyel tedavide klinik testler 3 hafta sonra belli olacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili 2 potansiyel tedavi yöntemine dair klinik deney sonuçlarının 3 hafta içinde elde edileceğini söyledi.

21.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:15
Potansiyel tedavide klinik testler 3 hafta sonra belli olacak

Ghebreyesus dün 'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'de incelemelerde bulunan DSÖ uzman ekibinde ABD'li uzmanların da yer aldığını belirtti.

Genel Sekreter, DSÖ'nün anti HIV ilaçları Lopinavir ve Ritonavir ve antivirüs ilacı Remdesivir'i salgının tedavisi için 2 öncelikli yöntem olarak gördüğüne işaret etti.

İlgili klinik araştırmaların Wuhan'da yürütülmekte olduğu bildiriliyor.

Kaynak: Bültenler
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