Potansiyel tedavide klinik testler 3 hafta sonra belli olacak

21.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:15

Ghebreyesus dün Cenevre'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'de incelemelerde bulunan DSÖ uzman ekibinde ABD'li uzmanların da yer aldığını belirtti.

Genel Sekreter, DSÖ'nün anti HIV ilaçları Lopinavir ve Ritonavir ve antivirüs ilacı Remdesivir'i salgının tedavisi için 2 öncelikli yöntem olarak gördüğüne işaret etti.

İlgili klinik araştırmaların Wuhan'da yürütülmekte olduğu bildiriliyor.

Kaynak: Bültenler