Potansiyel tedavide klinik testler 3 hafta sonra belli olacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip korona virüs salgınıyla ilgili 2 potansiyel tedavi yöntemine dair klinik deney sonuçlarının 3 hafta içinde elde edileceğini söyledi.
Ghebreyesus dün Cenevre'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'de incelemelerde bulunan DSÖ uzman ekibinde ABD'li uzmanların da yer aldığını belirtti.
Genel Sekreter, DSÖ'nün anti HIV ilaçları Lopinavir ve Ritonavir ve antivirüs ilacı Remdesivir'i salgının tedavisi için 2 öncelikli yöntem olarak gördüğüne işaret etti.
İlgili klinik araştırmaların Wuhan'da yürütülmekte olduğu bildiriliyor.