Potansiyel koronavirüs aşısında klinik deneylere geçilecek British American Tobacco'nun (BAT) ABD'li iştiraki, yeni ve hızlı büyüyen tütün bitkisi kullandığı koornavirüs (kovid-19) aşı çalışmalarında klinik öncesi testleri başarıyla tamamladığını açıkladı.

British American Tobacco'nun (BAT) ABD'li iştiraki, yeni ve hızlı büyüyen tütün bitkisi kullandığı koornavirüs (kovid-19) aşı çalışmalarında klinik öncesi testleri başarıyla tamamladığını açıkladı. Potansiyel aşı, insanlar üzerinde gerçekleştirilecek faz 1 klinik deneylere geçmek için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin onayını bekliyor.

BAT ABD merkezli biyoteknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing'in (KBP) nisan ayında başladığı kovid-19 virüsü aşı geliştirme çalışmaları pozitif sonuçlar verdiğini duyurdu. Klinik öncesi testleri başarıyla tamamlanan aşı çalışmalarında potansiyel kovid-19 aşısı pozitif bağışıklık geliştirdi.

İNSANLARDA DENEME ONAY AŞAMASINDA

Yapılan açıklamada; hızlı büyüyen tütün bitkisinde biyoteknoloji kullanarak geliştirilen potansiyel aşı ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) onayının alınmasıyla insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik deney aşamasına geçmeye hazır durumda olduğu bildirildi. Sağlık kuruluşlarından onay alınması halinde haziran ayının sonlarında klinik deneylere başlanması planlanıyor.

POTANSİYEL AŞI ODA SICAKLIĞINDA BOZULMUYOR

Aşı formülasyonu genellikle soğuk ortam gerektiren geleneksel aşıların aksine oda sıcaklığında stabil kaldığı ve tek bir dozda etkili bir bağışıklık potansiyeli ile de avantaj sağladığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA