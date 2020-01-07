Potanın şampiyonları belli oldu

07.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:45

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Basketbol Gençler müsabakaları düzenlendi. Şampiyonlar Türkiye Basketbol Şampiyonasında Denizliyi temsil edecekler.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını büyük bir coşku ile destekledi. Müsabakalar sonunda erkeklerde şampiyonluğu Yüksekçıta Anadolu Lisesi, kızlarda Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi takımları kazandı.



Denizliyi temsil edecekler



Ödül töreni öncesinde katılan tüm sporcuları tebrik eden Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Gökbulut şampiyon takımlara grup aşamalarında başarılar diledi. Şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Şampiyonası grup aşamalarında Denizliyi temsil edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA