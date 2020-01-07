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Potanın şampiyonları belli oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Basketbol Gençler müsabakaları düzenlendi.

07.01.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:45
Potanın şampiyonları belli oldu

Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından Okul Sporları Gençler müsabakaları düzenlendi. Şampiyonlar Basketbol Şampiyonasında Denizliyi temsil edecekler.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Vali Spor Salonunda müthiş heyecana sahne olan maçlarda okullardan gelen öğrenciler takımlarını büyük bir coşku ile destekledi. Müsabakalar sonunda erkeklerde şampiyonluğu Yüksekçıta Anadolu Lisesi, kızlarda Nevzat Karaalp Anadolu Lisesi takımları kazandı.


Denizliyi temsil edecekler


Ödül töreni öncesinde katılan tüm sporcuları tebrik eden Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Gökbulut şampiyon takımlara grup aşamalarında başarılar diledi. Şampiyonluk kupasını kaldıran takımlar ilerleyen tarihlerde düzenlenecek olan Türkiye Basketbol Şampiyonası grup aşamalarında Denizliyi temsil edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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