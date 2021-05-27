Potanın perilerinin hedefi bir üst lig
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Potanın perilerinin hedefi bir üst lig

Potanın perilerinin hedefi bir üst lig
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının bir üst lige yükselmek için kıran kırana mücadele edeceği 6'lı final grubunun maç takvimi belli oldu.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının bir üst lige yükselmek için kıran kırana mücadele edeceği 6'lı final grubunun maç takvimi belli oldu. Buna göre final grubu maçları, 7-12 Haziran tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının final grubunda karşı karşıya geleceği rakipler belli oldu. 7 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan ve 12 Haziran Cumartesi günü sona erecek müsabakalar Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının ilk rakibi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. Belediyespor Kadın Basketbol Takımının şampiyonluk için favori olarak gösterildiği final grubu maçlarında ilk iki sırayı alan takımlar bir üst lig biletini elde edecek.

Final grubu maçları ile ilgili görüşlerini belirten Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Serdar Babacan, "Grubumuzda oynadığımız 8 maçın her birinden galip olarak ayrılarak normal sezonu namağlup lider olarak tamamladık. Şimdiki hedefimiz ise final grubu maçlarında da rakiplerimizi yenerek şampiyon olmak ve bir üst lige yükselmek olacak. Ankara'da gerçekleşecek müsabakalar için hazırlıklarımıza tüm hızımız ve motivasyonumuzla devam ediyoruz. Ankara'dan şampiyon olarak döneceğimize ve bir sonraki sezonda bir üst ligde mücadele edeceğimiz inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise, "Kadın Basketbol Takımımız ilk maçından son maçına kadar aynı istek ve azimle rakiplerini mağlup etmeyi başardı. Takımımızın grup maçlarında ortaya koyduğu başarılı performansları final grubu maçlarında da göstereceğine güveniyoruz. Takımımıza inanıyor ve şampiyonluk yolunda kendilerine başarılar diliyoruz" dedi.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının 7 Haziran Pazartesi Günü başlayacak final grubu maç programı şu şekilde: "1. gün: Turgutlu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyesi. 2. gün: Turgutlu Belediyespor-Tarsus Belediyesi. 3. gün: Turgutlu Belediyespor-Burhaniye Belediyespor/ Denge Okulları galibi. 4. gün: Ara. 5. gün: Turgutlu Belediyespor-Rize Belediyesi. 6. gün Turgutlu Belediyespor-Çerkezköy Belediyesi/İlkadım Belediyesi galibi." - MANİSA

Potanın perilerinin hedefi bir üst lig
Potanın perilerinin hedefi bir üst lig

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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