Potanın Perileri yenilgiyle başladı

Kadınlar EuroBasket 2019'da A Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekip, grupta ikinci maçını yarın saat 17.00'de Slovenya ile oynayacak.

Salon: Cair Sports Center Hakemler: Martins Kozlovskis xx, Radomir Vojinovic xx, Ivor Matejek xx Türkiye: Kiah Stokes xx 10, Işıl Alben x 3, Cansu Köksal xx 11, Tuğçe Canıtez x 3, Olcay Çakır Turgut xx 13, Bahar Çağlar x 4, Pelin Bilgiç xx 10, Ayşe Cora x, Tilbe Şenyürek x Başantrenör: Ceyhun Yıldızoğlu İtalya: Cecilia Zandalasini xx 13, Sabrina Cinili x 3, Francesca Dotto x 6, Giorgia Sottana xxx 16, Olbis Andre 2, Lorela Cubaj x 3, Martina Crippa xx 7, Elisa Penna x 2, Nicole Romeo x 5, Caterina Dotto x Başantrenör: Marco Crespi 1. periyot: 17-10 (Türkiye lehine) Devre: 25-26 (İtalya lehine) 3. periyot: 37-36 (Türkiye lehine)

(İHA)

Kaynak: İHA