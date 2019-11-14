Potada yerel ligler başladı

14.11.2019 15:24 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:29

Gaziantep'te basketbol branşında 2019-2020 sezonu altyapı yerel ligler takvimi binlerce dev adam ve potanın perisinin parke üzerinde yerini almasıyla birlikte başladı.



Müsabık takım faaliyetlerinin yanı sıra tesislerin kapılarını basketbol branşı faaliyetleri için sonuna kadar açacak olan Şehitkamil Belediyesi, yeni sezonda da basketbol tutkunlarının büyük destekçisi olmayı sürdürecek. Her sezon büyük bir heyecana sahne olan basketbol altyapı liglerinde 2019-2020 sezonu başladı. Yaz döneminden itibaren sezon hazırlıklarına başlayan binlerce basketbolcunun mücadelesine sahne olacak liglerde Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı basketbol akademilerinde yetişen dev adamlar ve potanın perileri de şampiyonluk mücadelesi verecek. Türkiye Basketbol Federasyonu İl Temsilciliği ile iş birliği içerisinde Gaziantep'te basketbol branşı faaliyetlerinin nitelikli standartlarda yürütülmesi adına birbirinden önemli çalışmalara imza atan Şehitkamil Belediyesi, 2019-2020 sezonunda yerel alt yapı faaliyetlerine olan desteğini sürdürecek. İbrahimli Spor Merkezi ve Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde kulüpler arası ligler, okul sporları faaliyetleri ve 3x3 basketbol müsabakalarında çocuk ve genç yaştaki basketbol tutkularını misafir edecek. Şehitkamil Belediyesi, antrenörlük ve hakemlik kurslarına olan desteğini de devam ettirecek.



"Çok değerli çalışmalar yapıldı"



Binlerce sporcunun katılımıyla uzun soluklu bir müsabaka döneminin başladığını ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep'te basketbol branşı faaliyetleri adına çok değerli çalışmalara imza atıldığını söyledi. Fadıloğlu, start alan yerel altyapı ligleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Miniklerden büyüklere, erkekler ve kızlar kategorilerinde çok büyük bir sporcu grubunun sürece dahil olduğu basketbol yerel liglerde takvim işlemeye başladı. Basketbol branşı özelinde spora değer katan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Liglere katılacak olan tüm spor kulüplerimize, okullarımıza başarılar diliyorum. Türkiye Basketbol Federasyonu ile büyük bir uyum içinde çalışıyoruz. Gaziantep'te kurumlar arası iş birliğiyle basketbol branşı adına çok değerli çalışmalar yapıldı. Çocuklarımız ve gençlerimizin nitelikli şartlarda branşlarını icra edebilmeleri adına desteğimiz sürecek. Basketbola çok büyük bir ilgi var. Sporcu, hakem ve antrenörler, görevlerini büyük bir sevgi ile yapıyorlar. Ümit ediyorum ki bu büyük ilgi ve sevgi Gaziantep'i basketbol altyapısında çok daha ileriye götürür" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA