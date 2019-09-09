Potada milli maçın ardından

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmelerine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkını elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

09.09.2019 18:37
Potada milli maçın ardından

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, 2019 FIBA Dünya Kupası'nın son maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenilmelerine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkını elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Potada milli maçın ardından
Kaynak: AA
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