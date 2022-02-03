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Potada kadınlar derbisi yarın oynanacak

AA, Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Potada kadınlar derbisi yarın oynanacak

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında yarın Fenerbahçe Safiport, Beşiktaş HDI Sigorta'yı konuk edecek.

Metro Enerji'de oynanacak mücadele saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak.

Ligde 2 maçı eksik olan Fenerbahçe Safiport, 14 maçın 13'ünü kazanırken haftaya 4. sırada girdi. Puan cetvelinin 8. sırasında bulunan Beşiktaş HDI Sigorta ise 16 karşılaşmanın 6'sında galibiyet sevinci yaşarken, 10 müsabakayı kaybetti.

Sezonun ilk yarısında siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde oynanan derbiyi Fenerbahçe Safiport, 78-52 kazanmıştı.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

Basketbol Süper Ligi, Fenerbahçe, Beşiktaş, Sigorta, Spor, Haber

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