Potada Gaziemir farkı

Gaziemir Belediyesi Basketbol Takımı İzmir U18 Basketbol Erkekler Üst Ligi'ne yükseldi. Başkan Arda "Sporcularımızı yürekten kutluyorum" dedi

Katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Gaziemir Belediyesi sporcuları yine önemli bir başarıya imza attı. Gaziemir Belediyesi Basketbol Takımı sporcuları İzmir U18 Basketbol Erkekler Alt Yapı Ligi'nde ikinci oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu İzmir İl Temsilciliği'nin düzenlediği ve 50 takımın katıldığı ligde mücadele eden Gaziemir Belediyesi Basketbol Takımı ikincilik kupasını kaldırmanın gururunu yaşadı. Gaziemir Belediyesi Basketbol Takımı elde ettiği başarıyla U18 Basketbol Erkekler Üst Ligi'ne yükseldi.

BAŞKAN ARDA: 'YENİ BAŞARILAR BEKLİYORUM'

Bir üst lige çıkmanın gururunu yaşayan sporcuların kutlayan Belediye Başkanı Halil Arda, "Bu gururu bana yaşattığınız için sizi yürekten kutluyorum. Başarınızı takdir ediyorum. U18 Basketbol Erkekler Üst Ligi'nde de büyük başarıya imza atacağınıza gönülden inanıyorum" diye konuştu. Belediye olarak spora her türlü desteği verdiklerinin altını çizen Başkan Halil Arda, "Gençlerimizin sağlıklı bir yaşam sürmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için mutlaka sporla uğraşmaları gerekiyor. Biz de belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde sporu destekliyoruz. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve Gaziemir'den daha fazla şampiyon sporcular çıkması için sporu desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler