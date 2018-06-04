Potada Final Mücadelesi Başlıyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesi, yarın başlayacak.

Final serisinde dört galibiyete ulaşacak takım sezonu şampiyon  tamamlayacak. İlk iki maç, normal sezonu lider tamamlayan sarı-lacivertli ekibin  sahasında oynanacak.

Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki ilk karşılaşma, saat 21.00'de  başlayacak. beIN Sports'tan naklen yayınlanacak maç, Ülker Spor ve Etkinlik'te  yapılacak.

Finaldeki ekiplerden Fenerbahçe Doğuş, yarı final mücadelesinde  Banvit'e 3-0 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

TOFAŞ ise yarı finalde Anadolu Efes'i 3-1'le geçerek finalde yer  almayı başardı.

  

Kaynak: Skorer

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