Potada Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi, 4 Mayıs Salı günü oynanacak
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.
Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul