Potada Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi, 4 Mayıs Salı günü oynanacak
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Potada Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi, 4 Mayıs Salı günü oynanacak

Potada Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi, 4 Mayıs Salı günü oynanacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 30. haftasındaki Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi 4 Mayıs Salı günü yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre iki ekip, normal sezonun son haftasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele edecek.

Karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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