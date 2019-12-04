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Potada empati buluşması

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle yoğun faaliyetlere imza atan Erzurum GSİM, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Global Bilgi çalışanlarını potada buluşturdu.

04.12.2019 12:39 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:45
Potada empati buluşması

3 münasebetiyle yoğun faaliyetlere imza atan Erzurum GSİM, Tekerlekli Sandalye Takımı ile Global Bilgi çalışanlarını potada buluşturdu. Kazım Karabekir Salonu'nda keyifli bir empati maçı organize edildi.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kazım Karabekir Spor Salonu'nda Tekerlekli Basketbol Empati maçı yapıldı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Engelli ve Dezavantajlılar Birimi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Şehit İlyas Kaya Bedensel Engelliler 3. Ligi'nde Erzurum'u temsil eden Gençlik Spor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Global Bilgi çalışanları bir empati maçı yaptı.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlik oldukça renkli geçti. Güzel görüntülerin yaşandığı etkinlikte sporculara kupa ve madalya verilirken, tatlı ikram edildi. Etkinliğe MHRS çalışanları da yoğun katılım göstererek, engellilerin yanında oldu.


Maçı yöneten Erzurum Gençlik Spor Tekerlekli Basketbol Antrenörü Ali Ekber Erol, "Engelli sporculara, engellerini unutturmak için bir empati maçı yaptık. Hakikaten, bu insanların yaptığı olay çok büyük, engelli olmalarına rağmen, tüm hünerlerini sergilediler. Allah kimseyi sağlığından etmesin" dedi.


Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde, kurumun engelli ve dezavantajlılar biriminin anlamlı bir empati maçı organize etmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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