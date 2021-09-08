Potada Ege Cup başlıyor
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisini yeni sezon öncesi özel maçlarda karşı karşıya getirecek Ege Cup 2021, yarın başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi'ndeki 3 Ege temsilcisini yeni sezon öncesi özel maçlarda karşı karşıya getirecek Ege Cup 2021, yarın başlayacak. Aliağa Petkimspor'un ev sahibi olduğu turnuvanın ilk gününde Petkimspor ile ligin yeni ekibi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket rakip olacak. Aliağa Belediyesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak.
Turnuvada cuma günü aynı saatte Pınar Karşıyaka-Denizli Basket, cumartesi günü ise Petkimspor-Pınar Karşıyaka maçları oynanacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle turnuvada salona tribün kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak. Tribüne yalnızca çift doz aşı takvimlerini tamamlayan taraftarlar HES kodlarını kullanarak girebilecek. Bilet fiyatları 5 TL olarak belirlendi.
- İzmir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı