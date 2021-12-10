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Potada derbi heyecanı yaşanacak

Potada derbi heyecanı yaşanacak
AA / Emre Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak derbide Galatasaray Nef, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanacak derbide Galatasaray Nef, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak. Müsabaka, Tivibu Spor 2'den naklen yayımlanacak.

Ligde 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya 21 puanla lider girdi. Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan ve 4'ünü kaybeden Galatasaray Nef ise 18 puanla 4. basamakta yer aldı.

Son maçlarına Avrupa kupalarında çıkan 2 takım, sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertli ekip, THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Rusya ekibi Zenit'i deplasmanda 86-80 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK mateco'yu ağırlayan sarı-kırmızılı takım ise rakibine 87-75 üstünlük kurdu ve lider olarak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.

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AA / Emre Doğan - Spor Haberleri

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