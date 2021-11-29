Potada derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında yarın Galatasaray Nef ile Beşiktaş Icrypex derbi maçta karşı karşıya gelecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Nef, dördüncü sırada bulunuyor. Yaptığı maçlardan 5 galibiyet ve 4 yenilgiyle ayrılan Beşiktaş Icrypex ise altıncı sırada bulunuyor.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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