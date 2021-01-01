Potada derbi heyecanı
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Potada derbi heyecanı

01.01.2021 13:07 | Son Güncelleme: 01.01.2021 13:10
Potada derbi heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbi, saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor 2 ile TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Ligde oynadığı 14 müsabakada 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Galatasaray, 12. basamakta yer alıyor. Yaptığı maçların 11'ini kazanan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe Beko ise haftaya ilk sırada girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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