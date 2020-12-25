Potada derbi heyecanı
25.12.2020 10:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:46
ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
ING Basketbol Süper Ligi 14. hafta maçında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 15.15'te başlayacak.
Ligde oynadığı 13 maçın 11'ini kazanan Fenerbahçe Beko haftaya lider girdi. Oynadığı 11 maçı da kazanan Anadolu Efes ise ikinci sırada yer alıyor.
İki takım arasında bu sezon THY Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan maçta Fenerbahçe Beko, deplasmanda Anadolu Efes'i 80-71 mağlup etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever