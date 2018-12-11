Potada Değerli Anılar Biriktirecekler

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 6. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası parke üzerinde 300'ün üzerinde sporcunun mücadelesine sahne olacak.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 6. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası ve Minikler Şenliğinde 2 farklı kategoride 22 okul basketbol takımı mücadele edecek. Parke üzerinde yarışma fırsatını yakalayan potanın minik dev adamlarının ve perilerinin keyif dolu müsabakaları 21 Aralık 2018 tarihine kadar Atatürk Kültür ve Spor Merkezinde devam edecek.

Parke üzerinde tatlı rekabete hazırlık

6. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası Minikler Şenliğinde en önemli amaçlarının oyuncuların eğlenmesi ve güzel zaman geçirmesi olduğunu ifade eden Şehitkamil Belediyesi Spor Koordinatörü Metin Alati, organizasyon ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde bulundu. Alati, "Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 6. Geleneksel Basketbol Kurtuluş Kupası, 2 farklı kategoride yarışmacı 22 farklı okul takımından 300'ün üzerinde sporcu öğrencilerimizin mücadelesine sahne olacak. Minikler Şenliğinin benzer geleneksel organizasyonlarından farkı, oyuncuların eğlenmesini ve güzel zaman geçirmesini amaçlayan bir etkinlik olması. Kazanmanın ve kaybetmenin önemli olmadığı Minikler Şenliğinde amaç oyuncuları yarıştıkları kategorilerde ve ilerleyen yıllarda karşılaşacakları rekabete hazırlamaktır. Bu organizasyonun bir diğer amacı ise il genelindeki ortaokullarda eğitim gören miniklerin kaynaşmasını sağlamak. Turnuvaya katılan yüzlerce minik basketbolcu parke üzerinde buluşarak yeni arkadaşlar edinecek ve onları daha iyi bireyler yapacak olan çok değerli anılar biriktirecekler. Kupaya katılan tüm okul takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Bu organizasyona katılmak mutluluk verici

Kupanın kızlar ve erkekler kategorisindeki katılımcı ekiplerinden Batıkent Ortaokulu Basketbol Antrenörü Gülden Yorgancı Güvenöz, geleneksel organizasyona katılmanın mutluluk verici olduğunu söyledi. Antrenör Güvenöz, kupada elde ettikleri ilk galibiyet sonrasında yaptığı açıklamada, "Geleneksel Kurtuluş Spor Etkinliklerine katılmak ve yarışmak mutluluk verici. Minik basketbolcularımız bu turnuvada önemli bir deneyim kazanacaklar. Sporcu öğrencilerimiz bu platformda sadece basketbol öğrenmiyor, takım arkadaşlarına, rakiplerine ve müsabakayı yöneten hakemlere sevgi ve saygı duymayı da öğreniyorlar. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum, güzel bir turnuva olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP