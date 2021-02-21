Potada 999. milli sınav
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Potada 999. milli sınav

21.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:35
Potada 999. milli sınav

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 999. maçına çıkacak.

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri D Grubu'ndaki altıncı maçında yarın Hırvatistan ile karşılaşacak A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki 999. maçına çıkacak.

Tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yapan A Milli Takım, 85 yıllık tarihinde 998 karşılaşmaya çıktı. Bunların 512'sini kazanan Türkiye, 485 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.

Bir de beraberliği var

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Resmi maçlardaki ilk galibiyet

Ay-yıldızlı takım, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini, 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi maçlardaki ilk galibiyetini aldı.

En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla yenildi.

Orhun Ene yönetimindeki 21. maç

A Milli Takım, ikinci kez başantrenörlük koltuğuna oturan Orhun Ene yönetiminde yarın 21. maçına çıkacak.

A Milli Takım, Ene'nin yönetiminde 20 maçta 10'ar galibiyet ve yenilgi aldı.

Milli takımda ikinci kez görev yapan Ene, 2011 yılında milli takımın başında 17 müsabakaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların 8'ini kazanırken, 9'unda rakiplerine mağlup oldu.

Orhun Ene, A Milli Takım başındaki ikinci dönemindeki 3 maçta ise iki galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ene yönetiminde FIBA 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki üçüncü maçta Hırvatistan'a 79-62 yenilen milliler, Hollanda'ya ise 73-71 üstünlük kurdu. Milli takım, Ene'nin başantrenörlüğünde İsveç'i de 88-80 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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