Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo
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Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo

17.03.2021 21:11 | Son Güncelleme: 17.03.2021 21:17
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague çeyrek final ilk maçında Galatasaray'ı 91-74'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Salamanca Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Öznur Kablo'dan Alina Iagupova, attığı 32 sayıyla en skorer isim oldu. Serinin ikinci maçı 19 Mart Cuma günü TSİ 18.00'da yine aynı salonda oynanacak. İki maç üzerinden oynanan seride 1-1'lik eşitlik olması halinde ise sayı farkına bakılacak.


- İstanbul
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo
Pota derbisinde kazanan Fenerbahçe Öznur Kablo

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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