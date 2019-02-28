- "Postmodern darbe"nin 22. yılı

Basın açıklaması

Detay görüntüler - Adıyaman

ADIYAMAN - AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Atatürk Bulvarı'nda yapılan basın açıklamasında, demokrasiye yönelik tüm müdahalelerin bir insanlık suçu olduğunu bildirdi.

Açıklamanın ardından, 28 Şubat'ın 22. yılı dolayısıyla "28 Şubat'ın Manşetleri" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Kaynak: AA