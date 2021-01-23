Postmodern CEO avı
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Postmodern CEO avı

23.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 13:51
Postmodern CEO avı

Sabah yazarı Funda Karayel, arkadaşlık uygulamalarından tam olarak aradığını bulamayanlar hedefi zirveye koyarak doğru olmayan bilgilerle LinkedIn'de postmodern CEO avına çıktığını köşesine taşıyarak ilginç bir koyuya değindi. İşte dikkat çeken o yazı...

İşte gazeteci Funda Karayel'in o yazısı:

"Her geçen gün postmodern flörtlerin yeni sürümleriyle karşılaşıyoruz. Pandemi sürecinde ortaya çıkan yalnızlık krizlerinin sonucu mu bu, yoksa konu flört olunca mecra fark etmeksizin sınır tanımamak mı bilemiyorum ancak duyduğum hikaye gerçekten 'Olmaz' dedirtecek türden.

'DOĞRU OLMAYAN BİLGİLERLE...'

Tinder, Badoo, Tantan, Happn, Bumble, Instagram, Twitter, Facebook Messenger gibi popüler arkadaşlık uygulamalarından tam olarak aradığını bulamayanlar hedefi zirveye koyarak doğru olmayan bilgilerle LinkedIn'de postmodern CEO avına çıkmış.

Duyar duymaz "Ama bu LinkedIn'in ruhuna aykırı" diyorum çünkü bilmeyenler için şöyle açıklayayım... LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin birbiriyle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan profesyonel bir sosyal iş ağı ve sosyal paylaşım platformudur.

'FLÖRT KABUL EDİLEMEZ'

Özetle; bu platformda flört kabul edilemez. LinkedIn'in Türkiye'deki kullanıcıları "İş bağlantısı, bilgi alışverişi gibi profesyonel amaçlar dışında flört ve eğlence için burada olanlar, lütfen burayı terk edin" yazılı online pankartlar paylaştı.

TARTIŞMA YARATTI

Yetmez, profesyonel bağlantıları kötüye kullanmak suç olmalı. Bu arkadaşlıklar şimdi kariyer odaklı mı, yoksa karantina odaklı mı tartışalım...

Kaynak: Snob Magazin

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