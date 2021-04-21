Postegro'da şikayetler yüzde 480 arttı; "Eski sevgilim tehdit ediyor"

Şikayetvar'ın, Türkiye'de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100 listesine göre Postegro, geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından 200 bin kez görüntülendi ve şikayetleri yüzde 480 arttı.

Şikayetvar'ın, Türkiye'de en fazla merak edilen markaları sıraladığı Trend 100 listesine göre Postegro, geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından 200 bin kez görüntülendi ve şikayetleri yüzde 480 arttı. Uygulamayla ilgili erişim sorunu, para iadesi, gizlilik ihlali gibi başlıca konularda sorun yaşayan kullanıcılardan bazıları, eski sevgilisinin onu tehdit ettiğini söyleyerek, şikayet oluşturdu.

Postegro isimli bir uygulama, Instagram'da hesabı gizli olan kullanıcıların profillerini görüntülenmesine olanak tanıyor. Ancak uygulamaya son günlerde erişim problemi yaşanıyor. Tüm imkanlarından yararlanmak için ücret ödenmesi gereken bu uygulamanın aboneleri son günlerde sıklıkla arama motorlarında 'Postegro kapandı mı?' ve 'Postegro neden açılmıyor?' gibi sorularla, sorunlarına bir çözüm arıyor.

Şikayetvar ise son günlerde kullanıcılar tarafından uygulamaya yönelik kendilerine gelen şikayetleri açıkladı.

BİR HAFTADA 200 BİN KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Şikayetvar'da en fazla merak edilen markaları gu¨nlu¨k değişimlerle go¨steren ve son 30 gu¨nlu¨k ortalamasına go¨re ziyaret sayısında en fazla artış olan 100 markanın yer aldığı Trend 100 listesine göre Postegro, geçtiğimiz hafta kullanıcılar tarafından 200 bin kez görüntülendi. Uygulamanın en çok aratıldığı tarihse 11 Nisan oldu. 2021 Ocak ve Nisan ayları verileri karşılaştırıldığında ise uygulamayla ilgili şikayet artış oranı yüzde 480'lere ulaştı.

"GİZLİLİĞİMİZ İHLAL EDİLİYOR"

Birçok Postegro kullanıcısı uygulamaya erişim sorunu yaşadıklarını ve üyelik ücretlerinin geri verilmesini belirterek Şikayetvar üzerinden yaşadıkları sorunları dile getirdi. Postegro uygulamasını yükleyen kullanıcılar, Instagram hesaplarına erişim sağlayamadıklarını dile getirerek hesaplarının çalınmış olabileceğinden şikayetçi oldu. Öte yandan bazı kullanıcılarsa uygulamanın gizliliklerini ihlal ettiğini belirtti. Postegro'nun Instagram kullanıcılarının özeline girdiğini dile getiren kullanıcılar, uygulamanın bir an önce kaldırılmasını istedi.

POSTEGRO İLE İLGİLİ GELEN ŞİKAYETLER İSE ŞÖYLE SIRALANDI:

"Postegro'ya giriş yaptığımdan beri Instagram'ıma giremiyorum. Kaç yıllık hesabım geri istiyorum. Hiçbir şekilde hesabımı almıyorum. Bir sürü anım var, yazık günah."

"Uygulama, Instagram hesabımı çaldı hesaba erişemiyorum. Şifre değiştirilmiş. Herhangi bir SMS de gelmiyor, mail de… Bana ait olmadığı için oradan da giriş yapamıyorum. Lütfen kişisel hesabımı bana geri verin."

"Postegro denen uygulama hesap çalıyor. Herkesin aynı anda hesabının gitmesi tesadüf olamaz. Derhal bir çözüm yolu bulunması gerekiyor. İnsanların özeli söz konusu. Hakkınızı arayın arkadaşlar"

UYGULAMAYA GİREMİYORUM PARAMI İADE EDİN

"3 gün önce Postegro'dan hesabıma kim baktı üyeliği almıştım ancak şu an Postegro uygulaması çökmüş durumda. Ben paramın iadesini istiyorum. O kadar para verdim hiçbir işe yaramıyor."

"Dünden beri başka sayfaya yönlendirip hata veriyor. Dönüş yapacak kimse yok. Para ile iki program satın aldım. Madem bu şekilde devam edecek iade edin ödemeleri. Saçma sapan iş. Reklama gelince yapıyorsunuz bir an önce ya sorun giderilsin ya da param iade edilsin."

"Kullanmış olduğum Instagram hesabıma Postegro üzerinden giriş yaptım. Bir süre sonra bilgim dışında farklı hesapları takip etmeye başlandı. Sürekli kontrol ediyor düzenliyordum en son yaptığım denemedeyse Instagram hesabıma giremedim."

"Giriş yaptıktan sonra şüpheli takip edilenler olmuştu. Benim hesabımdan aylardır değişik sayfaları takibe alıyorlardı. En son dayanamayıp çalmışlar. Üreticisi derhal tutuklanmalı."

HESABIMIZI BOT OLARAK KULLANAMAZSINIZ

"Postegro adlı uygulama 10 Nisan 2021 tarihinde birçok insanın Instagram hesabını ele geçirdi. Ne yaparsam yapayım hesaba giriş yapamıyorum. E-posta ve numaram da değiştirilmiş... Bu olayı yaşayan onlarca insan var. Bunu yapmaya hakkınız yok hesaplarımızı geri verin! Hesabımızı bot olarak kullanamazsınız..."

"Postegro hesabımı aldı. Allah'tan fake idi ama eski sevgilime bakıyordum. Hesabımı nasıl geri alacağım? E-posta değişmiş numara bağlı değildi. Bilen biri bana yardım edebilir mi?"

BU UYGULAMA BİZİM ÖZELİMİZE GİRİYOR

"Hesabımın başkaları tarafından görüntülenmesini istemiyorum. Gizli olan hesabımı beni rahatsız eden kişiler tarafından Postegro ile rahatlıkla görmesin. Gizlilik ihlali var. İnsanların gizliliğine saygı duymalısınız. Bu uygulama bizim özelimize giriyor."

"Postegro denen uygulamanın derhal kalkmasını istiyorum. Hesabımın gizli kalmasını istiyorum ve bu benim en doğal hakkım ve herkes bu durumdan şikayetçi. Böyle bir şey yapmaya hakkınız yok hemen derhal düzelmesini bekliyorum."

UYGULAMA YÜZÜNDEN ESKİ SEVGİLİM TEHDİT EDİYOR

"Hesabımı gizli kullanmayı tercih eden bir insanım. Herhangi birinin adımı aratınca fotoğraflarımı, anılarımı görmesini isteseydim profilimi herkese açık yapardım, sonuçta Instagram uygulaması kullanıcılarına böyle bir seçenek sunuyor ve ben hesabımı gizlide kalmasını tercih ederim. Instagram'ın bu siteye bir çare bulmasını istiyorum bu saçma uygulama yüzünden eski sevgilimden tehditler yiyorum. Gizli bir sosyal hesabım kalmadı."

HESABIMIN GİZLİ KALMASI İÇİN 200 LİRA İSTENDİ

"Uygulama kaldırılsın yasal değil! Instagram'ıma kimse erişemesin! Böyle saçmalık olamaz! Mail atıyorum size dava açacağım diye. Mailime cevap olarak '200 liralık paketi alıp gizleyebilirsiniz' diyorlar. Ben kendi hayatımı parayla mı gizleyeceğim saçmalık! Siz kim oluyorsunuz?"

HESABIMI VERMEZSENİZ POLİSE ŞİKAYET EDECEĞİM

"Hesabım çalındı! Dün gece giriş yapmıştım bu sabah uyandım ki hesabım çalınmış! Kod yollayıp geri almaya çalışıyorum ama numaramı bile değişmişler! Ne e-posta ne de telefon bırakmışsınız. Hesabımı bana vermezseniz polise şikayet edeceğim."

ESKİ SEVGİLİSİNİN HESABINA BAKANLARDAN BAZILARI İSE UYGULAMANIN KAPATILMASINDAN ŞİKAYETÇİ

"Ay millet hep şikayet etmiş. Uygulama kapanmış. ya sevdiğimin hesabına o uygulama sayesinde bakabiliyordum Allah aşkına geri açın… Gayet güzel uygulama bence, görmek istediğim çoğu kişiyi görebiliyordum. Umarım geri açılır, ağlayacağım neredeyse…"

UYGULAMANIN KAPANMASINDAN ŞİKAYETÇİYİM

Uygulama kapanmış, bundan çok şikayetçiyim. Yok neymiş hesap çalıyormuş. Sana kurban olsun bütün hesaplar. Hesaplara bakınca sıkıntı yok ama kaybolunca ağlıyorsunuz. Fake hesaplardan girseydiniz biraz kafanızı kullanıp.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı