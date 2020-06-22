Postacının kavga sırasında ısırılarak kopan kulağı yerine dikilemedi (2) POSTACILAR PROTESTO ETTİ Karaman'da, Birlik Haber- Sen üyeleri, PTT hizmet binası önünde bir araya gelerek, posta dağıtımı sırasında Onur Kızıl'ın, köpek yüzünden çıkan tartışmada Sezai Ç. tarafından kulağının ısırılarak koparılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

POSTACILAR PROTESTO ETTİ Karaman'da, Birlik Haber- Sen üyeleri, PTT hizmet binası önünde bir araya gelerek, posta dağıtımı sırasında Onur Kızıl'ın, köpek yüzünden çıkan tartışmada Sezai Ç. tarafından kulağının ısırılarak koparılmasıyla ilgili açıklama yaptı. Birlik Haber- Sen Karaman Şube Başkanı Mustafa Şentürk, postacıların özellikle pandemi döneminde maske ve 65 yaş üstü vatandaşlara maaş dağıtımı yaptığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "PTT çalışanlarına yönelik yapılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hafta içi şubede, hafta sonu Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşımız Onur Kızıl görevini canla başla kurallara uygun yapmak isterken, geçen cumartesi günü maalesef darbedilmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde, yaz kış demeden, kapı kapı dolaşarak, hiç yüksünmeden gözlediğimiz "PTT çalışanlarına yönelik yapılan şiddet kesinlikle kabul edilemez. Hafta içi şubede, hafta sonu Merkez Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşımız Onur Kızıl görevini canla başla kurallara uygun yapmak isterken, geçen cumartesi günü maalesef darbedilmiştir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde çoğu memurumuz dönüşümlü çalışırken, postacılarımız daha yoğun bir şekilde, yaz kış demeden, kapı kapı dolaşarak, hiç yüksünmeden gözlediğimiz haberler i ayağımıza kadar getiren cefalı bir mesleğin neferlerdir. Bu tutum böyle devam ettikçe, bu olay ilk olmadığı gibi son da olmayacaktır. Birlik Haber - Sen olarak arkadaşımızın uğradığı insanlık dışı saldırıya sessiz kalmayıp, bu gidişata artık 'dur' diyoruz. Bu yaşanan olayın yasal takipçisi olacağımızı belirtmek istiyoruz. Bu süreçte her türlü platformda arkadaşımızın yanında olacağız ve hakkını arayacağız." Muammer ŞEN/KARAMAN,

Kaynak: DHA