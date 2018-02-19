Postacılardan Zeytin Dalı Harekatı'na Şiirli Destek

Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan PTT çalışanlarının, Zeytin Dalı Harekatı için yazılan bir şiiri okurken çekilen görüntülerinden Mehmetçik'e destek amacıyla klip hazırlandı.

Kırşehir Kaman ilçesindeki PTT şubesinde görev yapan PTT Çalışanları Derneği (PTT-DER) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Tolga Tokluoğlu'nun yazdığı "Zeytin Dalı" şiiri, derneğin genel merkezinin bulunduğu Samsun başta olmak üzere Ankara, İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Eskişehir, Mersin, Malatya, Amasya ve Kırşehir'de çalışan 20 dernek üyesince okundu.

Üyelerin yarımşar mısra şeklinde şiiri okurken çekilen görüntüleri, Mehter Marşı alt sesi ve Türk bayrağı fonuyla klip haline getirilip sosyal medyada yayımlandı.

Tokluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin Türkiye genelindeki PTT şubelerinde çalışan bir çok üyesi olduğunu, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Klibin beğenildiğini aktaran Tokluoğlu, "Onlara manevi desteğimizi gösterecek, arkalarında olduğumuzu hissettirecek bir şeyler yapmak istedik ve yazdığım bir şiiri Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yapan 20 postacı ile klip haline getirdik. Görürler de moral bulurlarsa ne mutlu bizlere diyerek Afrin'de görev yapan askerlerin yanlarında olduğumuzu göstermek istedik." diye konuştu.

Tokluoğlu, dernek olarak daha önce de başta doğu illeri olmak üzere Türkiye'nin birçok köyünde kütüphane kurduklarını, bazı sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Postacıların hazırladığı klipteki şiir şöyle:

"Bir kutlu yürüyüş ki, adı Zeytin Dalı'dır

Postalın neredeyse yüreğim oralıdır

Kan değildir taşıdığın, bayrağımın alıdır

Vur Mehmedim vur, PTT'liler arkandadır

Muhtaç olduğun kudret damarlarındadır

Afrin derler adına, pislikten bir kuyu

Toplanmış üç beş satılmış yılan soyu

Dayanmışlar sınırımıza kahpelik diz boyu

Vur Mehmedim vur PTT'liler arkandadır

Muhtaç olduğun kudret damarlarındadır"