Postacı nerede çekildi? Kemal Sunal'ın filmi Postacı ne zaman çekildi? Kaç yılında, hangi yıl çekilmiştir? Postacı filmi oyuncuları ve konusu - Haberler
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Postacı nerede çekildi? Kemal Sunal'ın filmi Postacı ne zaman çekildi? Kaç yılında, hangi yıl çekilmiştir? Postacı filmi oyuncuları ve konusu

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Postacı nerede çekildi? Kemal Sunal'ın filmi Postacı ne zaman çekildi? Kaç yılında, hangi yıl çekilmiştir? Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı yönetmenliğini ve yapımcılığını ise Memduh Ün'ün üstlendiği Postacı nerede çekildi? Kemal Sunal Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerde göründüğü Postacı oyuncu kadrosunda kimler var? Postacı, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği 1984 yapımı bir Türk filmidir. Peki, Postacı filmi ne zaman çekildi? Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Postacı nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Postacı, yönetmenliğini Memduh Ün'ün üstlendiği Türk filmidir. Güldürü türündeki sinema filminin başrollerini Kemal Sunal ve Fatma Girik paylaşmıştır. Peki, Postacı nerede çekildi? Postacı filmi ne zaman çekildi? İşte, Postacı filmi oyuncuları ve konusu

Sevtap ve mahallede görevli posta dağıtıcısı Adem birbirlerine sevdalıdır. Sevtap 30 yaşına kadar bekar kaldığı ve onu kimse beğenmediği için halen kızdır ve Adem'e kalmıştır. Fakat bu aşka karşı çıkan biri vardır; Sevtap'ın ağabeyi Latif. Latif Alman kültürü ile yetişmiş ancak tam anlamıyla hanzo olarak tabir edilebilecek biridir. Bir gün Sevtap ve Adem, Sevtap'ın babasına olayı kabul ettirebilmek içini onun ağzından bir telgraf çekerler. Bu telgraftan sonra düğün hazırlıklarına başlanır. Fakat bu esnada ağabey Latif Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapar ve ikilinin foyası ortaya çıkar. Latif, Adem'i vurmak pahasına bu işe karşı çıkar. Daha sonra hiç gönlü olmasa da bu evliliği kabullenir ve Adem'in her istediğini yerine getirir.

Postacı nerede çekildi? Postacı filmi ne zaman çekildi? Postacı filmi oyuncuları ve konusu

  • Kemal Sunal - Adem
  • Fatma Girik - Sevtap
  • Erdal Özyağcılar - Latif
  • İhsan Yüce - Rasim
  • Nezahat Tanyeri - Adem'in Annesi
  • Gülümser Gülhan - Petra
  • Yaşar Güner - Müzezzin Lütfü
  • Ulvi Alacakaptan - Şükrü
  • Necdet Yakın - Selami
  • Cevdet Arıkan - Polis
  • Ali Karagöz - Ahmet
  • Tuncer Sevi
  • Ahmet Açan
  • Jale Efecik - Berna
  • Can Kolukısa - Ferit
  • Orkide Erdem
  • Sabahat Işık
  • Nezih Tunar
  • Nubar Terziyan - Nuri Amca

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in buluştuğu Postacı filmi İstanbul'un Beşiktaş semtinde çekilmiştir.

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Fatma Girik, Kemal Sunal, Gündem, Sinema, Magazin, Haberler

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