Postacı insansı robot satışa çıktı
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Postacı insansı robot satışa çıktı

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu.

07.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:42

ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği 'postacı' olarak bilinen insansı robot 'Digit' satışa sunuldu. Robotun ilk alıcısı ise oldu.

Firmanın The Verge'e yaptığı açıklamada, Ford'un otonom kargo projesini test etmek için 2 Digit aldığı belirtildi. Digit'lerin otonom kargo araçlarına yerleştirilerek, paketleri müşterilerin kapılarına götürmesi bekleniyor.

Digit, yetişkin bir insan boyutunda 2 bacaklı bir robot. Digit, 18 kilograma kadar olan eşyaları taşıyabiliyor. Kameralar ve lidar sensörleri kullanarak yarı-özerk gezebilen Digit aynı zamanda rehber olmadan kutuları yerden kaldırıp, geri koyabiliyor.

Öte yandan Firma, insansı robot Digit'in fiyatını açıklamadı.

Kaynak: DHA

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: Postacı insansı robot satışa çıktı
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