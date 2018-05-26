Postacı Evine Kargo Götürdüğü Kadının Beline Sarıldı, Mahkeme 'Basit Cinsel Saldırı' dedi
İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, eşine kargo getiren postacının, beline sarıldığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Postacı hakkında açılan dava sonuçlandı, mahkeme 2 yıl 1 ay cezaya hükmetti.
Postacının taciz ettiği kadın şikayetçi oldu, mahkeme 'basit cinsel saldırı' deyip 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.
İstanbul'da yaşayan 28 yaşındaki N.V. isimli kadın, oturduğu apartmanın girişinde postacı B.K. ile karşılaştı. Postacı, eşinin ismini söyleyerek, bu kişiyi tanıyıp tanımadığını sordu. N.V. sorduğu kişinin eşi olduğunu ifade etti. Bunun üzerine postacı, eşine kargo getirdiğini söyleyerek N.V.'den nüfus cüzdanını istedi. N.V. kimliğini almak için eve girince arkasından postacı B.K. de içeri girdi. N.V.'den forma kimlik numarasını kendisinin yazmasını isteyen postacı, genç kadını beline sarılarak taciz etti. Bunun üzerine B.K.'yı iten N.V., evden çıkmasını isteyip kapıyı kapattı ve daha sonra şikayetçi oldu.
'İFTİRA ATIYOR'
Şüpheli B.K. ise ifadesinde elinde bulunan kargoyu teslim etmek için adrese gittiğini belirterek, bina girişinde zile bastığını, açan olmayınca geri döneceği sırada şikayetçinin yanında bir çocukla bina girişine geldiğini dile getirdi. Postanın sahibini tanıyıp tanımadığını sorduğunu kaydeden B.K., "Herhangi bir cinsel müdahalede bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Bana iftira atan kişiden şikayetçiyim" dedi.
MAHKEME CEZAYI ERTELEMEDİ
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli B.K. hakkında "konut dokunulmazlığını ihlal ve basit cinsel saldırı" suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkeme, yapılan yargılama sonucunda şüpheli B.K.'yı basit cinsel saldırı suçundan 1 yıl 8 ay, konut dokunulmazlığını ihlal suçundan da 5 ay olmak üzere toplam 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, verdiği hapis cezası ile ilgili olarak erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması maddelerini uygulamadı.
(Kaynak: Gazete Habertürk)
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YANİ YAZIK GÜNAH ÜLKEDEKİ TÜM ERKEK LERİ KADINLAR ÖZGÜR OLSUN DİE HAPSE ATTINIZARSIZ BİR NESİL YETİŞİYORERKEKLERİN ALAYI SABIKALIYAZIK GÜNAHCevap Yaz Yayından Kaldır
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ya kadın iftira attıysa her şeyin suçlusu erkekler miCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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GİZLEYEN Mİ VAR HERKES GÖSTERİYORCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kamera kanunu çıkmalı ve kamerasız yer bırakılmamalı.Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır