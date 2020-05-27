Posta kutusundan uyuşturucu çıktı
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Posta kutusundan uyuşturucu çıktı

Beylikdüzü'nde polis ekiplerince site içindeki bir apartmana düzenlenen operasyonda, binanın posta kutusunda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Posta kutusundan uyuşturucu çıktı
27.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:30

Beylikdüzü'nde polis ekiplerince site içindeki bir apartmana düzenlenen operasyonda, binanın posta kutusunda uyuşturucu ele geçirilirken, olayla bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat doğrultusunda Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde bulunan bir sitede uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. Yürütülen soruşturma kapsamında bir kişinin uyuşturucu maddeleri binanın posta kutusuna zula yaptığını belirleyen emniyet ekipleri, apartmanın güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek zanlının eşkalini belirledi. Yapılan tespitlerin ardından şüphelinin Ahmet D.(34) adlı bir kişi olduğu belirlenirken, Ramazan Bayramı'nın birinci günü söz konusu apartmana baskın düzenlendi. Operasyonda Ahmet D., yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının üzerinden bir miktar eroin çıktı. Yapılan aramada binanın girişindeki posta kutularından birine gizlenmiş 38 gram daha eroin maddesi ele geçirildi.

Posta kutusunu "uyuşturucu zulası" olarak kullanmış

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Polisteki işlemlerinin ardından 25 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan zanlının uyuşturucu maddeler için 'zula' olarak kullandığı posta kutularını açıp kapattığı anlar, sitedeki apartmanın güvenlik kameralarına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, Ahmet D. olduğu ileri sürülen bir kişi, binadaki posta kutularını açıp içine uyuşturucu olduğu tahmin edilen madde bırakıp alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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