Posta güvercinlerine "Güvercin Oteli"nde 5 yıldızlı bakım
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Posta güvercinlerine "Güvercin Oteli"nde 5 yıldızlı bakım

Posta güvercinlerine 'Güvercin Oteli'nde 5 yıldızlı bakım
Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel

Edirne'de 2 bin kuş kapasiteli Güvercin Oteli'nde kalan yüzlerce güvercin, bir yandan yarışlara hazırlanırken bir yandan da yarış eğitimi, barınma ve sağlık hizmeti alıyor.

Edirne'de 2 bin kuş kapasiteli Güvercin Oteli'nde kalan yüzlerce güvercin, bir yandan yarışlara hazırlanırken bir yandan da yarış eğitimi, barınma ve sağlık hizmeti alıyor.

Karaağaç Mahallesi'nde kurulan ve "kolombodrumu" (ortak çatı) olarak da bilinen Güvercin Oteli'nde, Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Bulgaristan'dan getirilen yaklaşık 1200 güvercin kalıyor.

Kümes tasarımı, zemini ve yapısıyla ön plana çıkan Güvercin Oteli, posta güvercinleri için bünyesinde bir hastane barındırıyor.

Yarışlar esnasında sakatlanan veya rahatsızlanan kuşlara, güvercin hastanesinde görevli veterinerler tarafından müdahale ediliyor.

"Konforlu otelimizde onları en iyi şekilde yarışlara hazırlıyoruz"

Güvercin Oteli'nin işletmecisi Cesur Pakarda, AA muhabirine, güvercin sevgisinin çocuk yaşlarda başladığını, o zamandan bu yana güvercinlerden kopamadığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır posta güvercini beslediğini anlatan Pakarda, 12 bölümden oluşan Güvercin Oteli ile güvercin meraklılarını bir araya getirdiklerini ifade etti.

Posta güvercini tutkunlarının, yarışlar öncesi kuşlarını bu tesise getirip, otel konforunda barınmaya, sağlık hizmetlerine, yarış eğitimlerinden beslenmelerine kadar tüm hizmetleri alabildiğini vurgulayan Pakarda, "Üniversite sınavına hazırlanan öğrenci gibi düşünün... Ortak kümeste kalan güvercinler burada eğitim alıyor ve yarışmalara hazırlanıyor. Aralarında çeşitli yarışlar oluyor, finale kalan güvercinler de büyük yarışlara katılıyor. Türkiye'nin her ilinden buraya güvercin getiriyorlar. Bizler de konforlu otelimizde onları en iyi şekilde yarışlara hazırlıyoruz." dedi.

"Türkiye'nin en hızlı güvercini de otelimizde kalıyor"

Pakarda, en son Türkiye genelinde düzenlenen "Golden Cup Ortak Kümes Final Yarışması"na Şanlıurfa'dan katılan Hadi Yağmurlu'nun sahibi olduğu, 477 kilometrelik yolu, 6 saat 33 dakikada tamamlayarak altın kemer ve 60 bin lira ödülün sahibi olan güvercinin de otelde kaldığını anlattı.

Otelde Türkiye'nin en hızlı güvercini dışında çok değerli kuşların da bulunduğun belirten Pakarda, "Buraya gelen her kuşun kendine ait ırkı var. Kısa mesafede iyi olanlar, uzun mesafede iyi olanlar var. Hepsi bilezikli, Türkiye Güvercin Federasyonu'na üye kuşlar. Osmanlı döneminde posta güvercini, posta kuşu olarak bilinen özel güvercinler bunlar. Bu kuşlar yol bulmada yol tayin etmede uzmanlar." diye konuştu.

Posta güvercinlerine 'Güvercin Oteli'nde 5 yıldızlı bakım
Posta güvercinlerine 'Güvercin Oteli'nde 5 yıldızlı bakım
Posta güvercinlerine 'Güvercin Oteli'nde 5 yıldızlı bakım
Posta güvercinlerine 'Güvercin Oteli'nde 5 yıldızlı bakım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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