Posta güvercinleri Konya'dan Aydın'a kanat çırptı

10.09.2019 10:38

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen en hızlı posta güvercini yarışmasında Konya'nın Kulu ilçesinden salıverilen 136 güvercin normalde 600 kilometre, kuş uçumu 430 kilometreyi sabaha kadar uçarak Nazilli'de tamamladı. Yarışmada yaşanan teknik bir arıza nedeniyle yarışta en hızlı 9 güvercin ise birincilik kupasına ortak oldu.



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da katıldığı 2. Nazilli Arena Posta Güvercini Yarışması kupa ve ödül töreninde birinciliği elde eden 9 güvercinin sahibi ise yaşanan sürpriz nedeniyle tek kupa ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Nazilli Güvercin Derneği tarafından organize edilen ve beş etaptan oluşan yarışmanın galibi güvercinler ise çıkartılan açık artırma ile yeni sahipleri tarafından yüksek ücretlerle el değiştirdi. İlk etapta 4 binlere ulaşan güvercinler için internet sitesi üzerinden açık artırmanın devam edeceği ve rakamların çok daha fazla yükseleceği belirtildi.



Geçtiğimiz Şubat ayında yarışa hazırlanmak üzere Almanya başta olmak üzere Mardin, Gaziantep, İstanbul, Edirne, Bursa, İzmir, Manisa, Antalya, Ankara, Eskişehir ve Aydın illerinin başta olduğu onlarca ilden getirilerek Nazilli'deki posta güvercini yetiştirme ve yarış alanına teslim edildi.



birbirinden değerli posta güvercinlerinin yavruları bakım ve uçuş antrenmanları ile yarışlara hazırlandı. 5 etaptan oluşan yarışların ardından kuş uçuşu kilometre hesabı ile 430 kilometre olan Konya'nın Kulu ilçesinden salınan kuşlar yeniden yetiştirildikleri yer olan Nazilli'ye döndü. Evine en hızlı dönen kuşların derece yaptığı yarışta yaşanan teknik arıza nedeniyle ilk gelen 9 kuşa birincilik verilmek zorunda kalındı. Teknik arızanın düzelmesinin ardından ise diğer dereceler oluşturuldu.



Yarış sonunda düzenlemen ödül töreninde ise yarışan posta güvercinlerinin sahipleri Nazilli'de buluştu. Kupalar ve ödüller sahiplerini bulurken yaşanan teknik arıza nedeniyle 9 güvercine birincilik verilince büyük ödül olan 15 bin TL 9'a bölündü. Birinciye verilecek olan kupanın tek olması nedeniyle de aynı kupa temsili olarak 9 kez el değiştirdi. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından dernek yönetimi tarafından 8 tane daha birincilik kupası yapılacağı ve sahiplerine teslim edileceği belirtildi.



"Teknik arıza 9 birinci getirdi"



Ödül töreninde konuşan Nazilli Güvercin Derneği Başkanı Murat Şimşek, yaşan teknik arızadan dolayı herkesten özür dileyerek birinciliğin dokuza bölünmesi nedeniyle para ödülünü paylaşan herkese duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Şimşek, "Bugün burada çok güzel bir olaya daha şahit olduk. Yaşanan teknik arızaya rağmen büyük ödülü paylaşma büyüklüğünü göstererek değerli hobici dostlarıma kardeşlik, dostluk ve dayanışmanın en güzel örneğini gösterdiklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 5 etap önce 636 posta güvercini ile başladığımız yarışın 5. ve son etabında 136 güvercin salındı. İlk gün 106 tanesi yuvaya dönüş yaptı. Bu büyük bir oran ve gerçekten de büyük bir başarıdır. Kuşlarımız halen gelemeye devam ediyor. İnşallah tamamı yuvalarına döner. Türkiye'nin dört bir yanından yarışımıza katılan ve ödül törenine gelen tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



"Dövüştürmeyin, yarıştırın"



Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, konuşmasında güvercin severlere teşekkür etti. Dövüştürmeyi değil de yarıştırmayı seçtikleri için topluma örnek olduklarını belirten Özcan; "Dostlarımız aynı zamanda Nazilli'nin tanınmışlığını ve marka değerini artırmaktadır. Daha önce de etkenliklerine katıldığım dernekteki dostlarımıza çok teşekkür ediyor ve destek olacağımı da belirtmek istiyorum" dedi.



Yarışa katılan ve 5 kupa alarak büyük bir başarıya imza atan ve finalde de 2 kupa alan İzmirli hobicilerden İmdat Erdin ise, "Biz birlikte eğleniyoruz. Herkesi de bu eğlenceye davet ediyoruz. Dostluk ve kardeşliğin ismi olan güvercin ortak noktamız. Yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA