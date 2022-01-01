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Posof yeni yılı halaylarla karşıladı

Posof yeni yılı halaylarla karşıladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ardahan'ın Posof İlçesinde yıllar öncesine dayanan yeni yıla deve oyunuyla girmek geleneği hala devam ediyor.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof İlçesinde yıllar öncesine dayanan yeni yıla deve oyunuyla girmek geleneği hala devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıl deve oyunu ve çekilen halaylar la karşılandı. Gençlerden oluşan ekip iki kişiyi deve şeklinde giydirerek davul zurna eşliğinde gezdiriliyor.

Evlerinden davul zurna sesi duyanlar hemen caddelere çıkarak halaylar çekip oynuyor ve çocuklarını da oynayan devenin üzerine bindiriyorlar. Deve üzerine bindirilen çocukların sahipleri de deveyi çekenlere bahşiş veriyor. Alınan bahşişler ekip tarafından herfene yapılarak ikinci bir eğlence tertip ediliyor. - ARDAHAN

Posof yeni yılı halaylarla karşıladı

Posof yeni yılı halaylarla karşıladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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