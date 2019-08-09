Posof yaylalarında kar kalmadı

09.08.2019 10:33

Her türlü bitkilerin bulunduğu Ardahan'ın Posof ilçesinde yaz ayının sıcak geçmesi yüksek rakımlarda ki karların erimesine neden oldu.

Posof ilçesinde yaz aylarında dahi yaylalarda kar eksik olmazken bu yıl bütün karlar eridi. Sadece Arsiyan dağının bazı yamaçlarında ve Urema yaylasının yüksek yamaçlarında görülebilecek kadar ufacık kar yığınları kaldı.

Bu durumu gören vatandaşlar gelecek kış sezonunda karın az yağacağını ve gelecek sezon kuraklık yaşanacağını ifade ettiler. - ERZURUM

Kaynak: İHA