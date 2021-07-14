Posof'ta yaz dönemi Kuran kursları başladı
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Posof'ta yaz dönemi Kuran kursları başladı

Posof'ta yaz dönemi Kuran kursları başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde Yaz dönemi Kuran kursu başladı.

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde Yaz dönemi Kuran kursu başladı.

Yaş sıralamasına göre 4-6 yaş arası öğrenciler ile orta ve lise çağında olan öğrenciler ayrı sınıflarda eğitime başladılar.

Posof ilçe merkezindeki öğrenciler lise binasındaki sınıflarda eğitim görürken köylerde kiler ise kurallara uygun olarak camilerde Kuran eğitimi veriliyor.

Posof Müftülüğü kayıtlarına göre kurslara 46 farklı yerleşim yerinde 135 öğrenci katılıyor. - ARDAHAN

Posof'ta yaz dönemi Kuran kursları başladı
Posof'ta yaz dönemi Kuran kursları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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