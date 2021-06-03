Posof'ta yağmur duası edildi kurban kesildi
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Posof'ta yağmur duası edildi kurban kesildi

Posof'ta yağmur duası edildi kurban kesildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan'ın Posof ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yağmur duası yapıldı. Uzun zamandır sadece geceleri çise şeklinde yağış görülen bölgede kuraklık yaşandığından hayvanların otlaklarının bile kurumak üzere olması nedeniyle yağmur duası edildi, kurban kesildi.

Merkez camiinde kılınan öğle namazından sonra ilçe Müftüsü Osman Gül tarafından cemaatle iki rekat daha namaz kılındı ve tekbirlerle müftü hutbe okumak için minbere çıktı. Yağmur yağmamasının sebeplerini anlatan müftü, Peygamber Efendimizin hayatından ve sünnetlerden örnekler vererek cemaati bilgilendirdi.

Okunan hutbeden sonra tekbirlerle beraber dualar yapıldı. Cemaat camiden çıktıktan sonra cami yanındaki tarihi mezarlık yanında tekrar saf tutularak müftü eşliğinde dualar edildi. Ardından da tekbirlerle beraber kurbanlar kesildi.

Kesilen kurbanların ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi. - ARDAHAN

Posof'ta yağmur duası edildi kurban kesildi
Posof'ta yağmur duası edildi kurban kesildi
Posof'ta yağmur duası edildi kurban kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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