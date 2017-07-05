Posof'ta Sıcak Havaya Dayanamayan Tavuklar Telef Oluyor

Ardahan'ın Posof İlçesinde son günlerde yaşanan aşırı sıcak hava dolayısıyla kümes hayvanları telef oluyor.



Posof'a bağlı köylerde yaşanan tavuk telefleri vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Vatandaşlar tavukların sıcak hava dolayısıyla telef olduğunu belirtirken İlçe Tarım Müdürlüğünden konunun araştırılmasını talep ettiler.



Tavuklar önce ishal olup ardından takatsiz kaldıklarını ifade eden vatandaşlar, "Telef olan tavukların kanı pıhtılaşıyor ve kesildiği zaman dahi koyu renkli azıcık kan akıyor. Etleri ise morardığı için yenmeden çöpe atılıyor." dediler. - ARDAHAN