Posof'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor
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Posof'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor

Ardahan'ın Posof ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

Posof'ta Kovid-19 denetimleri devam ediyor
01.09.2020 11:52 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:01

Ardahan'ın Posof ilçesinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekiplerin denetimleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekiplerince işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Posof Kaymakamı Murat Mete'nin de katıldığı denetimlerde ekipler, ilçe genelinde Covid-19 Denetimlerini kesintisiz ve süreklilik teşkil edecek şekilde gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında ilçede; Lokanta, Pastane, Kafe, Restoran Cafe, Kuaför, Kahve - Kıraathane, Ticari Taksi, Süpermarket ve Market, Cami, Şehirler arası Otobüsler ile Şehir İçi minibüsler ve düğün törenleri denetlenerek, denetim ekipleri tarafından temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere ve kurallara riayet edilmesi noktasında bilgilendirmeler yapıldı.

Kaymakamlık tarafından koordine edilen denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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