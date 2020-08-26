Posof'ta kış hazırlıkları başladı
- Posof'ta kış hazırlıkları başladı Ardahanlı kadınlar kış mevsimi öncesi Tarhana yapmaya başladı Ardahan'ın Posof ilçesinde kış hazırlıklarına başlandı.
26.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:35
- Posof'ta kış hazırlıkları başladı
Ardahanlı kadınlar kış mevsimi öncesi Tarhana yapmaya başladı
ARDAHAN - Ardahan'ın Posof ilçesinde kış hazırlıklarına başlandı.
Posof'un Demirdöven Köyü Hurgeşen mahallesinde kadınlar toplu olarak tarhana yapıyorlar. Posof Demirdöven tarhana yapan kadınlar, bölgede ilk kez tarhanayı kendilerinin yaptıklarını söylediler.
Posof'ta organik tarhana yapabildiklerini söyleyen Posoflu kadınlar, "Burada her şey doğal olduğu için tarhana daha lezzetli olur. Ardahan'ın tarhanasında doğal tereyağı ile kullanıyoruz." dedi.
Kaynak: İHA