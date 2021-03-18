Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri

18.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:19
Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri

Çanakkale zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla Ardahan'ın Posof ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Çanakkale zaferinin 106. Yıldönümü dolayısıyla Ardahan'ın Posof ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Hükümet konağında başlayan programda İlçe Kaymakamı Murat Mete makamında Posoflu gazilerle ve törene katılacak askeri ve sivil mülki amirlerle bir araya geldu.

Hükümet konağı önünde anıta çelenklerin konulmasından sonra Kaymakam Murat Mete, Şehitlik defterini imzalayarak gazilik ve şehitliğin önemini anlattı. Saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra yürüyerek Posof Şehitliğine gidildi.

Şehitlikte yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal marşından sonra Şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak Posof ilçe Müftüsü Osman Gül tarafından tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Posof İlkokulu salonunda zafer bayramı etkinliklerine devam edildi. Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan program ise ayrı bir heyecan ile takip edildi.

Saygı duruşu ve okunan istiklal marşından sonra Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi Tarih öğretmeni Ali Akbuğa tarafından günün anlam ve önemi anlatıldı. Sinevizyon gösterisi ile Çanakkale zaferi anlatıldı. Meslek liseleri öğretmeni Tamer Kobalas'ın saz eşliğinde öğrenciler şiirler okundu. - ARDAHAN

Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri
Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri
Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri
Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Birol Güven Türkan Şoray Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Aykut Kocaman Halis Özkahya İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Posof'ta Çanakkale Zaferinin yıldönümü etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 14:24:49. #1.14#
title