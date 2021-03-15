Posof'ta camilerde pandemi kurulları artırıldı
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Posof'ta camilerde pandemi kurulları artırıldı

15.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:32
Posof'ta camilerde pandemi kurulları artırıldı

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köy karantinaya alınınca pandemi tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köy karantinaya alınınca pandemi tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Pandemi tedbirlerine sağlık görevlileri ve diğer emniyet görevlilerine imamlar da katıldı. Posof merkez camiinde ki görevli imamlar cemaati devamlı uyarmalarına rağmen camiye seccadesiz gelenlerin önü alınamayınca rulo halinde naylon seccadeler hazırlandı. Seccadesiz gelenler o rulodan koparıp naylon seccadeyi sererek namazını kılıyor.

Diğer bir önemli icraat ta devamlı camiye gelen cemaatin seccadelerini ellerinde taşımamaları için özel dolaplar yaptırılarak numaralandırdı ve ilçede yaşayan cemaat artık seccadesini sürekli taşımıyor. Yapılan dolaplar numaralandırıldı ve seccadesini dolaba koyan cemaat dolap numarasına göre aynı numarayı kullanarak yanlışlıkla başkasını seccadesini de almamış oluyor. - ARDAHAN

Posof'ta camilerde pandemi kurulları artırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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