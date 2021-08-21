Posof'ta bir köy karantinaya alındı

Dünyayı etkisi altına alan Covit-19 virüsü nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köy karantinaya alındı.

Dünyayı etkisi altına alan Covit-19 virüsü nedeniyle Ardahan'ın Posof ilçesinde bir köy karantinaya alındı.

Yaz tatili ile beraber gurbette olan Posoflular'ın ilçeye gelmesiyle birlikte vaka sayında da artış yaşandı.

Posof'un Günbatan köyünde pozitif vaka sayısında artış görülmesi sebebiyle köy karantinaya alındı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı