Posof'ta bahar bir başka güzel
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Posof'ta bahar bir başka güzel

Posof'ta bahar bir başka güzel
07.05.2020 11:51 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:00

Ardahan'ın sınır ilçesi Posof'a bahar bu yıl geç gelse de muhteşem renk cümbüşüyle bir başka görsel şölen oluşturuyor.

Ardahan'ın sınır ilçesi Posof'a bahar bu yıl geç gelse de muhteşem renk cümbüşüyle bir başka görsel şölen oluşturuyor.

Kış mevsiminde yağmayan kar baharda yağmaya devam ederken, Posof'ta bir günde birkaç mevsim yaşanıyor. Gece kar yağıyor, gündüz öğlene kadar yağmur yağıyor ve öğleden sonra da güneşli hava hakim oluyor.

İlçede ağaçlar çiçeklerle süslenirken, araziler yeşile büründü. Ekilmeyen tarlalar hayvanların merası olurken, yeşilin her tonu Posof'ta baharın sevincini artırıyor. Dağların beyazlığını koruduğu Posof vadisi ise her türlü renklerle ayrı bir güzellik sergiliyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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