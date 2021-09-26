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Posof'ta 7 kaçak göçmen yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Posof'ta 7 kaçak göçmen yakalandı

Ardrahan'ın Posof İlçesinde yasadışı sınır geçişi ve sınır ihlali yapan 7 şahıs yakalandı.

ARDAHAN (İHA) - Ardrahan'ın Posof İlçesinde yasadışı sınır geçişi ve sınır ihlali yapan 7 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye gore, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Posof Kalkankaya köyü bölgesinde yasadışı sınır geçişinin önlenmesi ve sınır güvenliğinin sağlanması maksadıyla icra edilen önleyici kolluk devriyeleri esnasında; Posof Kalkankaya köyü bölgesinde Gürcistan'dan ülkemize yasadışı yollarla giren 3 Bangladeş uyruklu şahıs yakalandı.

Yapılan devriye uygulamalarında Posof Kalkankaya köyü bölgesinde yine Gürcistan'dan ülkemize yasadışı yollarla giren 1 Suriye, 1 Filistin Uyruklu 2 şahıs, olmak üzere toplamda 7 şahıs yakandı.

Yasadışı sınır geçişi yapan 5 şahıs geri gönderme merkezine gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilirken haklarında idari para cezası uygulandı. - ARDAHAN

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