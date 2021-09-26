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Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Ardahan'ın Posof İlçesi'nde arazide kendiliğinden yetişen kenevir bitkisi ele geçirildi.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof İlçesi'nde arazide kendiliğinden yetişen kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye gore, Ardahan İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Posof İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Narkotik Köpeği Ateş ile birlikte Posof İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince Posof Doğrular Köyü bölgesinde narkotik gezi planı çerçevesinde icra edilen çalışmalar neticesinde arazide kendiliğinden yetişmiş vaziyette boyları 0,5 m. ile 2 m. arasında değişen toplamda 6 bin 322 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri nezaretinde yakılmak suretiyle imha edildi. - ARDAHAN

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Haber: Posof'ta 6 bin kök hint keneviri ele geçirildi - Haberler
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