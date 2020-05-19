Posof'ta 19 Mayıs 19 kişi ile kutlandı
Ardahan'ın Posof ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.
19.05.2020 13:41 | Son Güncelleme: 19.05.2020 13:41
Ardahan'ın Posof ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı sade bir törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki tören de anıta çelenk sunumu düzenlendi. Çelenk sunumu ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Korona virüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyulduğu törende 19 kişi katılım gösterdi.
Etkinliklerin ardından program sona erdi. - ARDAHAN
Kaynak: İHA