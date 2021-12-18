Posof'lu hanımlar el emeklerini sergiledi

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof İlçesinde Tutum, yatırım ve Türk Malları haftası kapsamında tutumlu olmanın, yatırım yapmanın, yerli malı üretiminin ve tüketiminin önemini vurgulamak amacıyla hayır çarşısı açıldı.

Aysel Uzun başkanlığında açılan çarşıda Posof'a ait yemekler, el işleri, marmelat ve tatlılar sergilenerek satışa sunuldu. Posof ta ki hanımların el sanatlarının da yer aldığı çarşıda ziyaretçiler istedikleri üründen alarak üreten hanımlara katkı sağlıyorlar. - ARDAHAN

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