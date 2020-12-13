'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi' tanıtıldı
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'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi' tanıtıldı

13.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:04
'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi' tanıtıldı

'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi'nin ilk iş planı sunumu gerçekleşti.

'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi'nin ilk iş planı sunumu gerçekleşti.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından pandemi döneminde yoğun bir emek harcanarak gece gündüz demeden çalışılarak hazırlanan ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı'ın Serhat Kalkınma Ajansına (SERKA) sunduğu 1 milyon 138 bin 470 TL bedelli "Posoflu Eller Yöresel Ürünler" isimli projesi kabul edilerek sözleşmesi imzalandı.

Kaymakamlık makamında yapılan toplantıda yapılan açıklamada, Posoflu Eller Yöresel Ürünler projesi içerisinde bulunan AR-GE aşamasında deneme amaçlı yüzde yüz organik Posof meyvelerinden elde edilen elma kurusu, armut kurusu, erik kurusu, kuşburnu marmelatı ve ceviz gibi ilçeye has ürünlerin müteşebbislerinde dikkatini çektiği proje ile ilgili ilk iş planı sunumu gerçekleşti.

Kaymakam Murat Mete, yaptığı açıklamada, "İlçemize kalkınmada büyük kazanç sağlayacak olan projemizin daha gidecek çok yolu olduğunu hatırlatarak hem ilçemize hem vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi. - ARDAHAN

'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi' tanıtıldı
'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi' tanıtıldı
'Posof'lu Eller Yöresel Ürünler Projesi' tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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