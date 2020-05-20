Posof'da muhteşem bahar manzarası
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Posof'da muhteşem bahar manzarası

Posof'da muhteşem bahar manzarası Rengarenk açan çiçekler ve yeşili her tonu muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor Mevsim değişiklikleri bin 583 rakımlı Posof'u da etkiledi.

20.05.2020 11:22 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:26

Posof'da muhteşem bahar manzarası

Rengarenk açan çiçekler ve yeşili her tonu muhteşem bir görsel şölen oluşturuyor

ARDAHAN - Mevsim değişiklikleri bin 583 rakımlı Posof'u da etkiledi. Posof vadisinin etrafı yaylalarla değişik bir coğrafya oluşturuyor. Yaşanan iklim değişiklikleri Posof vadisinde de baharı geciktirdi.

Posof vadisi yeşilliğe bürünürken yaylalarda ki karlar da erimeye başladı. Mayıs ayının son günleri olmasına rağmen kırsalda hala ısınmak için soba yakılıyor. Yaylalarda da erimeye başlayan karlardan sonra yeşilin farklı tonları muhteşem görsel şölen oluşturdu.

Posof'ta yaylalara çıkılınca doğa daha da canlanıyor. Otlayan hayvanlar ve yaylalarda açan rengarenk çiçekler doyumsuz güzellikler sergiliyor.

Posof'da muhteşem bahar manzarası

Kaynak: İHA

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